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10:12 (мск), источник: Pro Город Самара

Самарец убил тростью своего пожилого отца

В настоящее время злоумышленник находится под стражей.

На днях в Самаре в квартире одного из домов на улице Парижской коммуны в Красноглинском районе был обнаружен труп мужчины со множественными кровоподтеками и ссадинами, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Полицейские выяснили, что погибший — 73-летний хозяин квартиры — жил вместе со своим безработным 48-летним сыном. Мужчина рассказал правоохранителям, что у его отца были проблемы со здоровьем, из-за чего он часто падал. Однако в ходе дальнейших разбирательств стражи порядка пришли к выводу, что пенсионер был убит.

Оперативники установили, что сын хозяина квартиры, находясь в состоянии алкогольного опьянения, набросился на своего отца и начал избивать тростью и монтировкой, а затем нанес несколько ударов ножом. После произошедшего он спрятал орудия преступления в кладовке и попытался уничтожить улики, однако скрыть подробности инцидента ему не удалось.

В итоге полицейские задержали мужчину. В отношении него следователи возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». В настоящее время злоумышленник находится под стражей.

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