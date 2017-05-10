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10:11 (мск), источник: Интерфакс

Инцидент на хранилище под Сиэтлом не привел к выбросу радиации

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU — Министерство энергетики США объявило, что обнаруженное накануне обрушение туннеля на Хартфордском комплексе по хранению радиоактивных материалов на северо-западе страны не привело к повышению радиационного фона в этом районе, сообщает американский телеканал ABC.

«После интенсивного обследования объекта уверены, что на данном этапе какого-либо вредного воздействия на работников или выброса радиации в атмосферу не было», — подчеркивается в заявлении министерства.

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Там добавили, что эвакуация части персонала, которая не является критически важной для поддержания работы комплекса, прошла успешно.

По данным ABC, инцидент произошел накануне утром. В ходе плановой инспекции работники обнаружили, что в одном из туннелей, где хранились железнодорожные вагоны с загрязненным радиацией оборудованием, просела почва.

Хартфордский комплекс расположен в 320 км от Сиэтла (штат Вашингтон). Ранее комплекс использовался для производства радиоактивных материалов, сейчас — в качестве хранилища. В нем находится около 56 млн галлонов (примерно 212 млн литров) радиоактивных отходов, большая часть из которых содержится в подземных могильниках.

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