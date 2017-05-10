Инцидент на хранилище под Сиэтлом не привел к выбросу радиации
Москва. 10 мая. INTERFAX.RU — Министерство энергетики США объявило, что обнаруженное накануне обрушение туннеля на Хартфордском комплексе по хранению радиоактивных материалов на
Москва. 10 мая. INTERFAX.RU — Министерство энергетики США объявило, что обнаруженное накануне обрушение туннеля на Хартфордском комплексе по хранению радиоактивных материалов на
«После интенсивного обследования объекта уверены, что на данном этапе
Там добавили, что эвакуация части персонала, которая не является критически важной для поддержания работы комплекса, прошла успешно.
По данным ABC, инцидент произошел накануне утром. В ходе плановой инспекции работники обнаружили, что в одном из туннелей, где хранились железнодорожные вагоны с загрязненным радиацией оборудованием, просела почва.
Хартфордский комплекс расположен в 320 км от Сиэтла (штат Вашингтон). Ранее комплекс использовался для производства радиоактивных материалов, сейчас — в качестве хранилища. В нем находится около 56 млн галлонов (примерно 212 млн литров) радиоактивных отходов, большая часть из которых содержится в подземных могильниках.