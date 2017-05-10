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10:09 (мск), источник: СуперОмск

В Омской области в пожаре погибло 4 человека

В предпраздничный день, 8 мая, в районном поселке Большеречье произошел пожар в частном доме.

В результате возгорания погибли 4 человека — 38-летний хозяин дома и трое его гостей. Следователями возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По версии следствия, хозяин дома и три его гостя — мужчина и две женщины, одна из которых была пенсионеркой, начали отмечать праздник Победы еще с раннего утра. Напившись, все четверо уснули и не заметили возгорания в доме. Зато огонь заметили соседи, которые и вызвали пожарных. Однако, когда спасатели приехали, в живых оставался лишь хозяин дома, который погиб уже в больнице.

Причиной смерти всех четверых следователи считают отравление угарным газом. На данный момент проводится ряд экспертиз, изъяты необходимые для исследования предметы, проводятся допросы свидетелей. Расследование продолжается.

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