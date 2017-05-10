В Башкирии пьяный угонщик иномарки «Форд» устроил аварию
Мужчина под воздействием горячительного сумел проехать чуть меньше километра.
Мужчина под воздействием горячительного сумел проехать чуть меньше километра.
Происшествие произошло в майские праздники в Стерлитамаке. 47-летняя местная жительница обратилась в полицию с просьбой отыскать ее угнанный «Форд». Во время расследования прояснилась удивительная история.
В этот день хозяев дома не оказалось дома. Там остался 42-летний мужчина, которого семья приютила из жалости — бывший заключенный освободился и долго не мог найти работу и жилье. Глава хозяйства посочувствовал мужчине и взял его жить к себе. В праздники дом и ту самую иномарку оставили на него.
— Пока хозяев не было дома, подозреваемый напился и захотел прокатиться. Не проехав и 800 м, пьяный угонщик врезался в столб. После того, как мужчина понял, что натворил он решил скрыться, — рассказали в
Спустя время стражи порядка задержали угонщика и возбудили уголовное дело. Теперь