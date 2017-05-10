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10:06 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии пьяный угонщик иномарки «Форд» устроил аварию

Мужчина под воздействием горячительного сумел проехать чуть меньше километра.

Происшествие произошло в майские праздники в Стерлитамаке. 47-летняя местная жительница обратилась в полицию с просьбой отыскать ее угнанный «Форд». Во время расследования прояснилась удивительная история.

В этот день хозяев дома не оказалось дома. Там остался 42-летний мужчина, которого семья приютила из жалости — бывший заключенный освободился и долго не мог найти работу и жилье. Глава хозяйства посочувствовал мужчине и взял его жить к себе. В праздники дом и ту самую иномарку оставили на него.

— Пока хозяев не было дома, подозреваемый напился и захотел прокатиться. Не проехав и 800 м, пьяный угонщик врезался в столб. После того, как мужчина понял, что натворил он решил скрыться, — рассказали в пресс-службе МВД Башкирии.

Спустя время стражи порядка задержали угонщика и возбудили уголовное дело. Теперь экс-заключенному, наверняка, придется снова отправиться в места не столь отдаленные.

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