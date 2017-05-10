Жительница Сарова Нижегородской области осуждена на девять лет за убийство брата
Жительница Сарова Нижегородской области осуждена на девять лет за убийство брата. Об этом сообщает
Жительница Сарова Нижегородской области осуждена на девять лет за убийство брата. Об этом сообщает
По данным следствия, убийство произошло в июле 2016 года в результате бытового конфликта между братом и сестрой, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. В ходе ссоры 53-летняя женщина нанесла брату 13 ножевых ранений, от которых он скончался, после чего вышла из квартиры и выбросила нож в реку Сатис.
Приговор Саровского городского суда был озвучен 25 января 2017 года. По нему женщина была осуждена по ч.1 ст. 105 УК РФ к девяти годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Осужденная подала на апелляцию, чтобы снизить размер назначенного наказания. В апреле судебная коллегия по уголовным делам Нижегородского областного суда приговор городского суда оставила без изменения.