Жительница Сарова Нижегородской области осуждена на девять лет за убийство брата

По данным следствия, убийство произошло в июле 2016 года в результате бытового конфликта между братом и сестрой, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. В ходе ссоры 53-летняя женщина нанесла брату 13 ножевых ранений, от которых он скончался, после чего вышла из квартиры и выбросила нож в реку Сатис.

Приговор Саровского городского суда был озвучен 25 января 2017 года. По нему женщина была осуждена по ч.1 ст. 105 УК РФ к девяти годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Осужденная подала на апелляцию, чтобы снизить размер назначенного наказания. В апреле судебная коллегия по уголовным делам Нижегородского областного суда приговор городского суда оставила без изменения.