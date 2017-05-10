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11:39 (мск), источник: АиФ Казань

В Казани водитель сбил 6-летнего велосипедиста

Водитель сбил 6-летнего велосипедиста, сообщает пресс-служба ГИБДД Казани.

Источник: Аргументы и факты

Авария произошла 7 мая во дворе дома № 16 по ул. Лукина. 30-летний водитель Opel Astra, по предварительным данным, превысил скорость и сбил 6-летнего велосипедиста. В результате ДТП ребенок получил сотрясение головного мозга.

Кроме того, 7 мая в 20.10 водитель автомобиля «ДЭУ Нексия», следуя по ул. Привокзальная со стороны поселка Юдино, выехал на тротуар, где сбил 28-летнюю девушку. Водитель с места происшествия скрылся. Пострадавшая отделалась ушибами.

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