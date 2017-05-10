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10:45 (мск), источник: АиФ Омск

Омичку подозревают в убийстве сожителя 9 мая во время приготовления салата

Женщина была ранее судима за убийство другого сожителя, который скончался 9 мая 2010 года.

64-летнюю омичку подозревают в убийстве сожителя ножом. Подобное преступление женщина совершила в 2010 году также 9 мая. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Омской области.

Вчера в квартире по улице 14-я Чередовая нашли тело 72-летнего пенсионера. По данному факту возбудили уголовное дело по ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть по неосторожности).

Следствие установило, что к преступлению может быть причастна сожительница мужчины. Предполагается, что сожители вместе выпивали. Женщина готовила на кухне салат, в этот момент мужчина стал ей высказывать претензии. В ответ женщина ударила его ножом в руку, повредив артерию. От кровопотери омич скончался в своей квартире.

Отметим, что ровно 7 лет назад, 9 мая, пенсионерку осудили за убийство своего сожителя — мужчина также скончался от ножевого ранения. Расследование уголовного дела продолжается.

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