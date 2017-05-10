Омичка во второй раз убила сожителя на 9 мая

Инцидент произошел 9 мая в квартире на ул. 14-я Чередовая в Омске.

По версии следствия, 64-летняя омичка вместе со своим 72-летним сожителем вместе распивали спиртное. Когда пенсионерка резала овощи на салат, мужчина подошел с ней с бытовыми претензиями. Женщине не понравились слова потерпевшего, поэтому она схватила нож и воткнула его в руку мужчине, повредив артерию. Из-за сильной кровопотери мужчина скончался на месте происшествия.

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, возбуждено уголовное дело.

Установлено также, что ровно семь лет назад, 9 мая 2010 года подозреваемая убила ножом своего предыдущего сожителя, за что была судима.

Сейчас на месте преступления работают следователи.