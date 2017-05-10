В Казани задержана группа наркоторговцев

В апреле 2017 года полиция Казани выявила 26-летнего наркоторговца, распространявшего синтетические наркотики через Интернет.

21 апреля у подозреваемого изъяли 50 граммов мефедрона. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере». На период следствия подозреваемый был взят под стражу.

В процессе расследования удалось установить, что подозреваемый занимался распространением наркотиков совместно с пятью подельниками в возрасте от 19 до 26 лет, среди которых 19-летня ранее судимая за кражу девушка.

Все члены преступной группы были задержаны 4 мая. В гараже, который принадлежал одному из них, полицейские изъяли более 900 граммов гашиша. Помимо этого в садовом домике отца другого задержанного обнаружена лаборатория по производству синтетических наркотиков. В процессе обыска лаборатории были изъяты инструменты и реагенты для изготовления и расфасовки запрещенного препарата, а также более 850 граммов мефедрона.