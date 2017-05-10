Известный художник Митя Зимин тяжело ранен в Волгограде

Мужчина получил многочисленные травмы и ножевые ранения буквально на пороге своего дома, в районе площади Ленина, поясняет агентство. Нападение на Митю совершила группа молодых людей около 22:00. Они спровоцировали конфликт с Митей, жестоко избили его и нанесли несколько ударов ножом, затем скрылись.

Мужчину доставили в 25-ю клиническую больницу, ему проведена операция. Сейчас его состояние медики оценивают как средней тяжести. Нападавшие не задержаны.