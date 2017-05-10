Известный художник Митя Зимин тяжело ранен в Волгограде
В центре Волгограда вчера, 9 мая, был тяжело ранен известный художник Митя Зимин, сообщает ВДТВ со ссылкой на ИА V1.ru.
В центре Волгограда вчера, 9 мая, был тяжело ранен известный художник Митя Зимин, сообщает ВДТВ со ссылкой на ИА V1.ru.
Мужчина получил многочисленные травмы и ножевые ранения буквально на пороге своего дома, в районе площади Ленина, поясняет агентство. Нападение на Митю совершила группа молодых людей около 22:00. Они спровоцировали конфликт с Митей, жестоко избили его и нанесли несколько ударов ножом, затем скрылись.
Мужчину доставили в 25-ю клиническую больницу, ему проведена операция. Сейчас его состояние медики оценивают как средней тяжести. Нападавшие не задержаны.
Дмитрий Зимин, более известный как Митя Зимин, популярный в Волгограде художник, фотограф и краевед. В частности, он участвовал в восстановлении