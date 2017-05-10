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11:10 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Известный художник Митя Зимин тяжело ранен в Волгограде

В центре Волгограда вчера, 9 мая, был тяжело ранен известный художник Митя Зимин, сообщает ВДТВ со ссылкой на ИА V1.ru.

Мужчина получил многочисленные травмы и ножевые ранения буквально на пороге своего дома, в районе площади Ленина, поясняет агентство. Нападение на Митю совершила группа молодых людей около 22:00. Они спровоцировали конфликт с Митей, жестоко избили его и нанесли несколько ударов ножом, затем скрылись.

Мужчину доставили в 25-ю клиническую больницу, ему проведена операция. Сейчас его состояние медики оценивают как средней тяжести. Нападавшие не задержаны.

Дмитрий Зимин, более известный как Митя Зимин, популярный в Волгограде художник, фотограф и краевед. В частности, он участвовал в восстановлении музея-мастерской скульптора Петра Малкова, готовил новую экспозицию музея завода «Баррикады» и многих других. Его скульптуры выставлены в загородном поселке Лебяжья поляна.

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