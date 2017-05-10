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15:16 (мск), источник: РИАЦ

В Волгограде под колеса автомобиля попала шестилетняя девочка

Ребенок в сопровождении взрослых переходил дорогу в неустановленном месте.

ДТП произошло вечером 9 мая в Центральном районе. В 22.00 44-летний водитель на автомобиле «Тойота Королла» ехал по ул. Двинской со стороны ул. Новороссийская в сторону ул. Рокоссовского.

В темноте в неустановленном месте, напротив дома № 7 по ул. Двинской, взрослые и шестилетняя девочка переходили дорогу. Машина сбила несовершеннолетнего пешехода. Девочку с травмами увезли в больницу.

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