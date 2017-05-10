В Ростове ради шутки взорвали трубу для стока воды

«9 мая в 19:30 я шел из магазина и услышал взрыв возле дома. Сначала думал, что газ. Оказалось, что подложили взрывчатку (взрыв-пакет или салют) в трубу. Это сделал сосед, говорит, что хотел пошутить. От взрыва трубу разорвало и осколками повредило машину. Люди не пострадали», — написал один из очевидцев происшествия и разместил фотографии в паблике.

В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области подтвердили факт происшествия: один из жителей решил пошутить и бросил петарду в трубу. Пострадавший автовладелец написал заявление в полицию.