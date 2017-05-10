В Ростове ради шутки взорвали трубу для стока воды
В Железнодорожном районе Ростова подорвали ради шутки водосток, сообщает группа «Ростов. Главный» в соцсети «ВКонтакте».
В Железнодорожном районе Ростова подорвали ради шутки водосток, сообщает группа «Ростов. Главный» в соцсети «ВКонтакте».
«9 мая в 19:30 я шел из магазина и услышал взрыв возле дома. Сначала думал, что газ. Оказалось, что подложили взрывчатку (взрыв-пакет или салют) в трубу. Это сделал сосед, говорит, что хотел пошутить. От взрыва трубу разорвало и осколками повредило машину. Люди не пострадали», — написал один из очевидцев происшествия и разместил фотографии в паблике.
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