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11:57 (мск), источник: Городской репортер

В Ростове ради шутки взорвали трубу для стока воды

В Железнодорожном районе Ростова подорвали ради шутки водосток, сообщает группа «Ростов. Главный» в соцсети «ВКонтакте».

«9 мая в 19:30 я шел из магазина и услышал взрыв возле дома. Сначала думал, что газ. Оказалось, что подложили взрывчатку (взрыв-пакет или салют) в трубу. Это сделал сосед, говорит, что хотел пошутить. От взрыва трубу разорвало и осколками повредило машину. Люди не пострадали», — написал один из очевидцев происшествия и разместил фотографии в паблике.

В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области подтвердили факт происшествия: один из жителей решил пошутить и бросил петарду в трубу. Пострадавший автовладелец написал заявление в полицию.

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