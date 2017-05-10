На Черкесском перевале ночью пропали туристы с детьми

По предварительной информации, из-за высоты снежного покрова туристы не могут найти тропу, ведущую от перевала к поселку. Также известно, что туристы не регистрировались в спасательной службе. Из 8 человек трое — дети.

Сегодня утром туристы вышли на связь со спасательным отрядом и сообщили, что погодные условия благоприятные и они будут выходить с маршрута самостоятельно, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе ЮРСПО МЧС России.