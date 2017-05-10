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11:18 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

На Черкесском перевале ночью пропали туристы с детьми

В Сочи на Черкесском перевале ищут туристов из Московской области. Информация о том, что туристическая группа не может самостоятельно выбраться к Бабук-Аулу, поступила в спасательный отряд этой ночью.

По предварительной информации, из-за высоты снежного покрова туристы не могут найти тропу, ведущую от перевала к поселку. Также известно, что туристы не регистрировались в спасательной службе. Из 8 человек трое — дети.

Сегодня утром туристы вышли на связь со спасательным отрядом и сообщили, что погодные условия благоприятные и они будут выходить с маршрута самостоятельно, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе ЮРСПО МЧС России.

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