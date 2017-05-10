На Черкесском перевале ночью пропали туристы с детьми
В Сочи на Черкесском перевале ищут туристов из Московской области. Информация о том, что туристическая группа не может самостоятельно выбраться к
В Сочи на Черкесском перевале ищут туристов из Московской области. Информация о том, что туристическая группа не может самостоятельно выбраться к
По предварительной информации,
Сегодня утром туристы вышли на связь со спасательным отрядом и сообщили, что погодные условия благоприятные и они будут выходить с маршрута самостоятельно, сообщили ГТРК «Кубань» в