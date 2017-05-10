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11:12 (мск), источник: РИАЦ

В ДТП под Волгоградом пострадали два ребенка

Авария произошла 9 мая в 15 часов в Городищенском районе.

38-летний водитель «СеАЗ 1111Э-02», двигаясь в сторону Волгограда по московской трассе не справился с управлением, вылетел на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомашиной «Лексус GX 470».

В результате ДТП водитель автомашины «СеАЗ» и его пассажиры: 35-летняя женщина, 8-летняя девочка и 5-летний мальчик с травмами были доставлены в больницу.

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