В ДТП под Волгоградом пострадали два ребенка

38-летний водитель «СеАЗ 1111Э-02», двигаясь в сторону Волгограда по московской трассе не справился с управлением, вылетел на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомашиной «Лексус GX 470».

В результате ДТП водитель автомашины «СеАЗ» и его пассажиры: 35-летняя женщина, 8-летняя девочка и 5-летний мальчик с травмами были доставлены в больницу.