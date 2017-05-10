Казанские медики помогли мужчине, застрявшему в диване

Информация о произошедшем поступила ночью 10 мая на единый номер вызова экстренных служб 112. В одной из квартир дома № 18 по Кулахметова 67-летний мужчина застрял рукой в креплении дивана и не мог самостоятельно освободиться.

Помощь прибывших на место спасателей ЗПСО № 2 не понадобилась, так как руку пострадавшего извлекли медики, прибывшие до их приезда. Пострадавшего доставили в травмпункт.