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11:31 (мск), источник: Мослента

Суд Москвы рассмотрит дело о хищении детских игрушек на 3,2 миллиона рублей

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Московский суд рассмотрит дела четырех обвиняемых, которые похитили из магазина детских товаров игрушки на сумму более трех миллионов рублей. Об этом агентству «Москва» в пресс-службе столичного главка МВД.

«Фигуранты, двое из которых являлись работниками склада указанного магазина, оформляли через интернет-сайт организации доставку товаров, преимущественно по низкой цене. При формировании заказов недорогие игрушки заменялись более дорогостоящими. Похищенное имущество злоумышленники сбывали, используя ресурсы сети интернет или розничные точки продаж», — сказали в ведомстве.

Также там уточнили, что ущерб от действий обвиняемых составил более 3,2 миллионов рублей. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее в феврале столичные полицейские задержали подозреваемого в краже корабля «Черная жемчужина» стоимостью 55 тысяч рублей из Центрального детского магазина (ЦДМ).

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