Суд Москвы рассмотрит дело о хищении детских игрушек на 3,2 миллиона рублей
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
Московский суд рассмотрит дела четырех обвиняемых, которые похитили из магазина детских товаров игрушки на сумму более трех миллионов рублей. Об этом агентству «Москва» в
«Фигуранты, двое из которых являлись работниками склада указанного магазина, оформляли через
Также там уточнили, что ущерб от действий обвиняемых составил более 3,2 миллионов рублей. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
Ранее в феврале столичные полицейские задержали подозреваемого в краже корабля «Черная жемчужина» стоимостью 55 тысяч рублей из Центрального детского магазина (ЦДМ).