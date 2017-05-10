В Екатеринбурге будут судить грабителя, напавшего с ножом на автоледи

Разбойное нападение было совершено местным жителем в районе улицы Бардина вечером 18 февраля. Злоумышленник подсел в автомобиль к своей жертве и потребовал передать ему деньги и личные вещи. Однако женщина начала кричать и попыталась оказать сопротивление. В ответ нападавший ударил ее ножом, тяжело ранив. Мужчина попытался скрыться и избавиться от ножа, но один из прохожих сумел догнать и остановитьего. Через несколько минут к нему на помощь подоспели сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 4, который расположен, буквально, в сотне метров.

«Злоумышленник обвиняется в разбойном нападении, совершенного в целях хищения чужого имущества с применением предмета, используемого в качестве оружия, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшему», — сообщили «УралПолит.Ru» в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Максимальное наказание за подобное преступление составляет до пятнадцати лет лишения свободы. Ранее злоумышленник был судим за аналогичное преступление.