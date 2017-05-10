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11:32 (мск), источник: ИА REGNUM

Взрыв салюта в толпе: власти Челябинска проведут проверку

Официальных сообщений о пострадавших нет.

Власти Челябинска проведут проверку по факту взрыва салюта в толпе. Соответствующее поручение пообещал дать глава города Евгений Тефтелев.

При этом он добавил, что официальной информации о произошедшем ему не поступало.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, очевидцы заявили, что вечером 9 мая во время праздничного салюта один из зарядов упал в толпу зрителей и там разорвался. Несколько человек получили травмы, также пострадала иномарка.

Отметим, всего в честь Дня Победы было сделано 3500 залпов. Салют продолжался 10 минут.

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