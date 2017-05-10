На границе Крыма задержали преступника, объявленного в федеральный розыск
Мужчина попытался покинуть Крым через пункт пропуска «Армянск», где был задержан сотрудниками Погрануправления ФСБ РФ по РК.
Мужчина попытался покинуть Крым через пункт пропуска «Армянск», где был задержан сотрудниками Погрануправления ФСБ РФ по РК.
Сотрудники Погрануправления ФСБ РФ по Крыму задержали объявленного в федеральный розыск гражданина, передает
«Мужчина 1983 года рождения прибыл в пункт пропуска глубокой ночью и пытался спешно покинуть территорию Республики. Однако в ходе проверки документов контролеру удалось установить наложенные на гражданина ограничения», — уточняется в сообщении.
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