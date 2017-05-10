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11:32 (мск), источник: АиФ Крым

На границе Крыма задержали преступника, объявленного в федеральный розыск

Мужчина попытался покинуть Крым через пункт пропуска «Армянск», где был задержан сотрудниками Погрануправления ФСБ РФ по РК.

Сотрудники Погрануправления ФСБ РФ по Крыму задержали объявленного в федеральный розыск гражданина, передает пресс-служба ведомства. Преступник был пойман на пункте пропуска «Армянск».

«Мужчина 1983 года рождения прибыл в пункт пропуска глубокой ночью и пытался спешно покинуть территорию Республики. Однако в ходе проверки документов контролеру удалось установить наложенные на гражданина ограничения», — уточняется в сообщении.

Согласно данным пресс-службы, мужчина объявлен в федеральный розыск за совершение уголовного деяния, квалифицированного как «Применение насилия в отношении представителя власти». Задержанного передали сотрудникам МВД.

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