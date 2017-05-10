На границе Крыма задержали преступника, объявленного в федеральный розыск

Сотрудники Погрануправления ФСБ РФ по Крыму задержали объявленного в федеральный розыск гражданина, передает пресс-служба ведомства. Преступник был пойман на пункте пропуска «Армянск».

«Мужчина 1983 года рождения прибыл в пункт пропуска глубокой ночью и пытался спешно покинуть территорию Республики. Однако в ходе проверки документов контролеру удалось установить наложенные на гражданина ограничения», — уточняется в сообщении.