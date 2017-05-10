Лодка пропавших рыбаков найдена в 8 километрах от берега

На днях спасатели обнаружили лодку. Она была в 8-ми километрах от берега, на глубине 4-х метров. Об этом сообщили в полиции Полесского района.

На первый взгляд на плавсредстве никаких повреждений не обнаружено. Тела рыбаков пока не найдены. Поиски ведут как спасатели, так и друзья пропавших рыбаков. Ежедневно 10−15 сельчан на своих лодках выходят в акваторию Куршского залива, чтобы найти пропавших людей.

Напомним, трое рыбаков ночью 30-го апреля отправились на промысел на моторной лодке. Молодых ребят, все они жители поселка Головкино Полесского района, сельчане охарактеризовали, как не опытных рыбаков. Им от 26-ти до 30-ти лет. На промысел в акваторию Куршского залива выходили всего несколько раз. Сегодня 10-й день поисков. Их ведут и спасатели, и местные жители.