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12:12 (мск), источник: Вести - Калининград

Лодка пропавших рыбаков найдена в 8 километрах от берега

Поиски пропавших на Куршском заливе рыбаков продолжаются.

На днях спасатели обнаружили лодку. Она была в 8-ми километрах от берега, на глубине 4-х метров. Об этом сообщили в полиции Полесского района.

На первый взгляд на плавсредстве никаких повреждений не обнаружено. Тела рыбаков пока не найдены. Поиски ведут как спасатели, так и друзья пропавших рыбаков. Ежедневно 10−15 сельчан на своих лодках выходят в акваторию Куршского залива, чтобы найти пропавших людей.

Напомним, трое рыбаков ночью 30-го апреля отправились на промысел на моторной лодке. Молодых ребят, все они жители поселка Головкино Полесского района, сельчане охарактеризовали, как не опытных рыбаков. Им от 26-ти до 30-ти лет. На промысел в акваторию Куршского залива выходили всего несколько раз. Сегодня 10-й день поисков. Их ведут и спасатели, и местные жители.

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