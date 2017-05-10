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11:40 (мск), источник: Newslab.ru

Лишенного прав до 2025 года снова поймали на пьяном вождении

Житель Назарово может отправиться на 2 года в заключение за пьяное вождение, сообщили 10 мая в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Уголовным делом закончилось нарушение правил дорожного движения для 30-летнего жителя Назарово. В декабре прошлого года мужчина попал в поле зрения сотрудников ГИБДД за то, что управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. При проверке документов выяснилось: он уже лишен прав за это нарушение на длительный срок. Сесть за руль мужчина имел право лишь в 2025 году, после отбывания 213 месяцев наказания.

«В отношении нарушителя дознавателями МО МВД России “Назаровский” возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. В течение трех месяцев он еще дважды был задержан сотрудниками полиции за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения, по данным фактам также были возбуждены уголовные дела», — пояснили в пресс-службе.

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком на срок до 2 лет.

Материалы по трем уголовным делам уже направили в суд для принятия решения.

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