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11:39 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Из-за аварии на сетях без света осталась половина центра Красноярска

Подача электроэнергии прекратилась в Железнодорожном районе и на 10 улицах центра.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Авария на электросетях в Железнодорожном районе послужила причиной отключения электроэнергии на некоторых улицах Красноярска. Как сообщают в службе 005, без света 10 мая в 12:00 остались дома в Железнодорожном районе. Также под отключение попали ул. Ады Лебедевой, Бограда, Вокзальная, Декабристов, часть Карла Маркса, Ленина, Ломоносова, Профсоюзов, Робеспьера и пр. Мира в центральной части города.

«МРСК Сибири» в данный момент ведет работы по восстановлению — работает целая бригада над устранением аварийного отключения электроэнергии, сообщают в пресс-службе организации. Энергоснабжение предварительно обещают восстановить к 17:00 часам.

Добавим, что сегодня на ул. Декабристов у дома № 4 на проводах лежало надломленное дерево. Данным происшествием делятся очевидцы в соцсетях. Без света остались улицы Парижской коммуны, Дубровинского и др.

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Из-за аварии на сетях без света осталась половина центра Красноярска
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