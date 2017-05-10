Из-за аварии на сетях без света осталась половина центра Красноярска

Авария на электросетях в Железнодорожном районе послужила причиной отключения электроэнергии на некоторых улицах Красноярска. Как сообщают в службе 005, без света 10 мая в 12:00 остались дома в Железнодорожном районе. Также под отключение попали ул. Ады Лебедевой, Бограда, Вокзальная, Декабристов, часть Карла Маркса, Ленина, Ломоносова, Профсоюзов, Робеспьера и пр. Мира в центральной части города.

«МРСК Сибири» в данный момент ведет работы по восстановлению — работает целая бригада над устранением аварийного отключения электроэнергии, сообщают в пресс-службе организации. Энергоснабжение предварительно обещают восстановить к 17:00 часам.

Добавим, что сегодня на ул. Декабристов у дома № 4 на проводах лежало надломленное дерево. Данным происшествием делятся очевидцы в соцсетях. Без света остались улицы Парижской коммуны, Дубровинского и др.