В Иркутске пьяная женщина выпала из окна третьего этажа и разбилась насмерть

Как 10 мая 2017 года сообщила пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, тело женщины было обнаружено 9 мая 2017 года недалеко от дома по ул. 2-я Железнодорожная. По данному факту начата доследственная проверка.

По предварительным данным, женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выпала из окна квартиры, расположенной на третьем этаже. При падении она получила травмы, несовместимые с жизнью. Сейчас выясняются все детали произошедшего.