В Иркутске пьяная женщина выпала из окна третьего этажа и разбилась насмерть
В Иркутске 48-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения выпала из окна и разбилась насмерть.
В Иркутске 48-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения выпала из окна и разбилась насмерть.
Как 10 мая 2017 года сообщила
По предварительным данным, женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выпала из окна квартиры, расположенной на третьем этаже. При падении она получила травмы, несовместимые с жизнью. Сейчас выясняются все детали произошедшего.