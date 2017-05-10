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11:37 (мск), источник: Baikal-info.ru

В Иркутске пьяная женщина выпала из окна третьего этажа и разбилась насмерть

В Иркутске 48-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения выпала из окна и разбилась насмерть.

Как 10 мая 2017 года сообщила пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, тело женщины было обнаружено 9 мая 2017 года недалеко от дома по ул. 2-я Железнодорожная. По данному факту начата доследственная проверка.

По предварительным данным, женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выпала из окна квартиры, расположенной на третьем этаже. При падении она получила травмы, несовместимые с жизнью. Сейчас выясняются все детали произошедшего.

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