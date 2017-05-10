В Златоусте оглашен приговор экс-главе Комитета по управлению имуществом

В Златоусте (Челябинская область) оглашен приговор бывшему руководителю местного Комитета по управлению имуществом Андрею Крючко — горсуд признал его виновным в превышении должностных полномочий, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации пресс-центра региональной прокуратуры, экс-чиновнику назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей.

По данным следствия и суда, в 2016 году Крючко продал без процедуры торгов муниципальное имущество — земельный участок площадью 2 тыс. квадратных метров, расположенный по улице Песчаной и предназначенный для строительства объектов для организации отдыха населения.

«Своими преступными действиями он существенно нарушил права и законные интересы граждан на равный доступ к приобретению муниципального имущества, на осуществление предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ущерб муниципалитету составил более 580 тыс. рублей.

Приговор не вступил в законную силу.