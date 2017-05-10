В Крыму всю ночь спасали двух туристов, заблудившихся на Демерджи
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая — РИА Новости (Крым). Двух незарегистрированных туристов в ночь на среду искали в крымских горах сотрудники «Крым-СПАС».
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая — РИА Новости (Крым). Двух незарегистрированных туристов в ночь на среду искали в крымских горах сотрудники «Крым-СПАС».
Как сообщили в
«9 мая в 18.05 оперативному дежурному “Крым-СПАС” поступила информация о том, что в районе Долины приведений (г. Алушта) требуется помощь двум туристам. Как сообщили сами пострадавшие, они заблудились в плотном тумане, не могут описать маршрут следования и видимые ориентиры», — говорится в сообщении.
Прибывшие на место спасатели с помощью сигналов установили предположительное место нахождения пострадавших и начали подъем в гору. Поиски сильно осложнялись неблагоприятными погодными условиями — туман, сильный ветер, дождь, а также сложным рельефом местности. Поэтому к операции были дополнительно привлечены еще четыре спасателя.
Установить визуальный контакт с пострадавшими, по данным спасателей, удалось лишь около полуночи. Однако подойти к туристам не смогли
«В 4.35 пострадавшие: мужчина (31 год) и женщина (27лет) были доставлены к служебному автомобилю спасателей, а в дальнейшем — на автовокзал города Алушты. Никто из них в медицинской помощи не нуждался», —добавили в ведомстве.
По словам Министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергея Шахова, если бы пострадавшие прошли необходимую процедуру регистрации, спасатели предупредили бы их об этих опасностях на маршруте.
«Подобная регистрация не только позволяет отдыхающим получить всю необходимую информацию о маршруте и условиях его прохождения, но также и обеспечивает максимально эффективное реагирование спасателей в случае чрезвычайной ситуации», — цитирует Шахова