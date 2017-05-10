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12:02 (мск), источник: РИА Крым

В Крыму всю ночь спасали двух туристов, заблудившихся на Демерджи

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая — РИА Новости (Крым). Двух незарегистрированных туристов в ночь на среду искали в крымских горах сотрудники «Крым-СПАС».

Источник: РИА "Новости"

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по РК, 31-летний мужчина и 27-летняя женщина заблудились в густом тумане в районе «Долины привидений» на горном массиве Демерджи-яйла в Алуштинском регионе Крыма вечером 9 мая.

«9 мая в 18.05 оперативному дежурному “Крым-СПАС” поступила информация о том, что в районе Долины приведений (г. Алушта) требуется помощь двум туристам. Как сообщили сами пострадавшие, они заблудились в плотном тумане, не могут описать маршрут следования и видимые ориентиры», — говорится в сообщении.

Прибывшие на место спасатели с помощью сигналов установили предположительное место нахождения пострадавших и начали подъем в гору. Поиски сильно осложнялись неблагоприятными погодными условиями — туман, сильный ветер, дождь, а также сложным рельефом местности. Поэтому к операции были дополнительно привлечены еще четыре спасателя.

Установить визуальный контакт с пострадавшими, по данным спасателей, удалось лишь около полуночи. Однако подойти к туристам не смогли из-за разделяющей спасателей и пострадавших вертикальной трещины, глубиной более 200 метров, осыпающегося грунта и ливня. Спустя час при помощи альпинистского снаряжения один из спасателей смог спуститься к пострадавшим и при помощи альпинистского снаряжения начать подъем туристов в безопасное место на плато горы Демерджи. Поисковая операция длилась всю ночь.

«В 4.35 пострадавшие: мужчина (31 год) и женщина (27лет) были доставлены к служебному автомобилю спасателей, а в дальнейшем — на автовокзал города Алушты. Никто из них в медицинской помощи не нуждался», —добавили в ведомстве.

По словам Министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергея Шахова, если бы пострадавшие прошли необходимую процедуру регистрации, спасатели предупредили бы их об этих опасностях на маршруте.

«Подобная регистрация не только позволяет отдыхающим получить всю необходимую информацию о маршруте и условиях его прохождения, но также и обеспечивает максимально эффективное реагирование спасателей в случае чрезвычайной ситуации», — цитирует Шахова пресс-служба ведомства.

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