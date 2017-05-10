В Крыму всю ночь спасали двух туристов, заблудившихся на Демерджи

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по РК, 31-летний мужчина и 27-летняя женщина заблудились в густом тумане в районе «Долины привидений» на горном массиве Демерджи-яйла в Алуштинском регионе Крыма вечером 9 мая.

«9 мая в 18.05 оперативному дежурному “Крым-СПАС” поступила информация о том, что в районе Долины приведений (г. Алушта) требуется помощь двум туристам. Как сообщили сами пострадавшие, они заблудились в плотном тумане, не могут описать маршрут следования и видимые ориентиры», — говорится в сообщении.

Прибывшие на место спасатели с помощью сигналов установили предположительное место нахождения пострадавших и начали подъем в гору. Поиски сильно осложнялись неблагоприятными погодными условиями — туман, сильный ветер, дождь, а также сложным рельефом местности. Поэтому к операции были дополнительно привлечены еще четыре спасателя.

Установить визуальный контакт с пострадавшими, по данным спасателей, удалось лишь около полуночи. Однако подойти к туристам не смогли из-за разделяющей спасателей и пострадавших вертикальной трещины, глубиной более 200 метров, осыпающегося грунта и ливня. Спустя час при помощи альпинистского снаряжения один из спасателей смог спуститься к пострадавшим и при помощи альпинистского снаряжения начать подъем туристов в безопасное место на плато горы Демерджи. Поисковая операция длилась всю ночь.

«В 4.35 пострадавшие: мужчина (31 год) и женщина (27лет) были доставлены к служебному автомобилю спасателей, а в дальнейшем — на автовокзал города Алушты. Никто из них в медицинской помощи не нуждался», —добавили в ведомстве.

По словам Министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергея Шахова, если бы пострадавшие прошли необходимую процедуру регистрации, спасатели предупредили бы их об этих опасностях на маршруте.