В пос. Железнодорожном покончил с собой 15-летний подросток

В СУ СК по Калининиградской области подтвердили информацию. В ведомстве проводят проверку по факту произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Об этом сообщила старший помощник руководителя управления Наталья Гацко.

По данным источника, мальчика нашли в заброшенном здании. Ранее он часто уходил из дома. Последний раз его там видели за сутки до смерти. Собеседник утверждает, что молодой человек интересовался способами покончить с собой. В день трагедии он, по предварительной информации, был пьян. Официального подтверждения этих данных нет.