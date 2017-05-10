В пос. Железнодорожном покончил с собой 15-летний подросток
В субботу, 6 мая, в пос. Железнодорожный Правдинского района свёл счёты с жизнью 15-летний юноша. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в экстренных службах города.
В субботу, 6 мая, в пос. Железнодорожный Правдинского района свёл счёты с жизнью 15-летний юноша. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в экстренных службах города.
В СУ СК по Калининиградской области подтвердили информацию. В ведомстве проводят проверку по факту произошедшего. Назначена
По данным источника, мальчика нашли в заброшенном здании. Ранее он часто уходил из дома. Последний раз его там видели за сутки до смерти. Собеседник утверждает, что молодой человек интересовался способами покончить с собой. В день трагедии он, по предварительной информации, был пьян. Официального подтверждения этих данных нет.