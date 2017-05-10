Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Скончался один из старейших актеров мира
Мужчины и женщины эволюционируют по-разному
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Полина Гагарина назвала дочь редким именем
48-летняя Светлана Бондарчук показала фигуру в купальнике (фото)
Ким Чен Ын приказал военным быть готовыми «сломать хребет врага» Лидер КНДР проинспектировал план удара по территориям на спорной границе в Желтом море
19-летняя дочь Майкла Джексона впервые снимется в кино
Анна Хилькевич рассказала о съемках откровенных сцен в «Универе»
Гражданам вернут налоги за ошибки в расчете стоимости жилья
Названы страны с самым дорогим жильем
«Верка Сердючка вместо Крыма»: СМИ о новом ролике к «Евровидению»
Дрон США корректировал огонь ВСУ по ДНР – ДНР
52-летняя Ирина Безрукова показала фото без макияжа
Гуф рассказал об изменах жене и отношениях с Кети Топурия
«Избежать боя любой ценой»: эксперт о провале истребителя F-35
СМИ: Сердючка вместо Крыма в ролике к Евровидению
«Профи» — новая модель марки УАЗ
Импортные автомобили в СССР: модели Польши и ГДР
Фоторепортажи
2472-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне
8100 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд
12Бал Met Gala 2017
9Юбилей Корейской народной армии
12:49 (мск), источник: Клопс.ru

В пос. Железнодорожном покончил с собой 15-летний подросток

В субботу, 6 мая, в пос. Железнодорожный Правдинского района свёл счёты с жизнью 15-летний юноша. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в экстренных службах города.

Источник: Клопс.ru

В СУ СК по Калининиградской области подтвердили информацию. В ведомстве проводят проверку по факту произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Об этом сообщила старший помощник руководителя управления Наталья Гацко.

По данным источника, мальчика нашли в заброшенном здании. Ранее он часто уходил из дома. Последний раз его там видели за сутки до смерти. Собеседник утверждает, что молодой человек интересовался способами покончить с собой. В день трагедии он, по предварительной информации, был пьян. Официального подтверждения этих данных нет.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
 В Калининграде на две недели закрывают проход через дамбу у Нижнего озера
Телеканал НВО работает над четырьмя спин-оффами "Игры престолов"
В Калининграде на две недели закрывают проход через дамбу у Нижнего озера
Мизулина раскритиковала налог на малодетность в России
Белый дом сообщил о встрече Лаврова с Трампом в среду
СМИ рассказали об отправке российской артиллерии в Сирию
В финал «Евровидения» прошли 10 участников первого полуфинала
Малкин или Овечкин: кто усилит сборную России на ЧМХ-2017
ФСБ разъяснила процедуру контроля на авиарейсах из Белоруссии
Путин подписал указ об усилении мер безопасности на ЧМ-2018
Спорт
«Ювентус» во второй раз обыграл «Монако» в полуфинале ЛЧ Итальянский клуб в девятый раз вышел в финал главного еврокубка, в котором до сих пор побеждал лишь дважды
Авто
Импортные автомобили в СССР: модели Польши и ГДР Микроавтобусы, фургоны, социалистические BMW и другие представители Польши и ГДР в автопарке СССР
Hi-Tech
Юристы: Россия стала первой страной в мире, где начались блокировки смартфонов из Aliexpress Hi-Tech Mail.Ru пытается разобраться в ситуации с российской таможней и смартфонами Xiaomi: кто прав и что делать
Кино
Кузнечик или Штирлиц? Хорошо ли вы знаете советское кино о войне Проверьте свои знания советского кинематографа с помощью нашего теста
Недвижимость
Интерьер в современном стиле: 10 правил
Проживание в российских отелях подорожает
Гражданам вернут налоги за ошибки в расчете стоимости жилья
В Москве построят 49 станций метро за три года
Леди
17 жестоких и правдивых цитат о женщинах на войне Это воспоминания о настоящей жизни на фронте
Дети
Макияж 10-летней дочки Глюк'оZы вызвал споры в соцсетях (фото) Певица отпраздновала с Лидией её юбилей.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь