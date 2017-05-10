Челябинские полицейские нашли карманников, снятых на видео водителем маршрутки
Теперь стражи порядка ищут девушку, у которой воры вытащили кошелек.
Теперь стражи порядка ищут девушку, у которой воры вытащили кошелек.
Опера уголовного розыска поймали двух карманников, промышлявших на площади Революции в Челябинске, — чтобы привлечь воров к уголовной ответственности, девушка, у которой стащили кошелек, должна написать заявление, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на
Кража была совершена еще 1 мая 2017 года в вечернее время в районе площади Революции при посадке в маршрутное такси № 78. Карманники работали в паре. Один преграждал путь девушке, садившейся в маршрутку, а второй в это время вытащил у нее из сумки кошелек. Очевидцем преступления стал водитель соседнего маршрутного такси, который и заснял момент кражи на видео.
Девушка, заметив пропажу, привлекла внимание окружающих, и карманник вернул ей похищенный кошелек. Водитель маршрутки вызвал полицию, но девушка ждать приезда стражей порядка не стала.
«По имеющейся видеозаписи сотрудниками уголовного розыска УМВД по Челябинску были установлены лица, причастные к совершению данного преступления, но для привлечения их к уголовной ответственности необходимо заявление потерпевшей», — говорится в сообщении.
Челябинку, пострадавшую от преступного посягательства, просят обратиться в полицию по телефонам уголовного розыска: 267−77−39, 8−951−451−47−55.