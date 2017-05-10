В Башкирии мужчину обвиняют в причинении смерти по неосторожности

По факту убийства подозревается 26-летний местный житель. В отношении него возбуждено уголовное дело, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Обвинение ему предъявлено.

Следком сообщает, что вечером 4 мая обвиняемый, из-за личных неприязненных отношений ударил ладонью нетрезвого 45-летнего отца своей сожительницы. Мужчина упал с веранды и ударился головой о бетонную плитку, которая была на земле. Событие происходило в доме обвиняемого. От полученной травмы головы потерпевший скончался на месте.