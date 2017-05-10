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11:56 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии мужчину обвиняют в причинении смерти по неосторожности

На днях в селе Иглино около одного из домов был обнаружен труп мужчины, сообщает пресс-служба СК РФ по РБ.

По факту убийства подозревается 26-летний местный житель. В отношении него возбуждено уголовное дело, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Обвинение ему предъявлено.

Следком сообщает, что вечером 4 мая обвиняемый, из-за личных неприязненных отношений ударил ладонью нетрезвого 45-летнего отца своей сожительницы. Мужчина упал с веранды и ударился головой о бетонную плитку, которая была на земле. Событие происходило в доме обвиняемого. От полученной травмы головы потерпевший скончался на месте.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Обвиняемому предъявлена мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.

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