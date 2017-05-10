В Башкирии мужчину обвиняют в причинении смерти по неосторожности
На днях в селе Иглино около одного из домов был обнаружен труп мужчины, сообщает
На днях в селе Иглино около одного из домов был обнаружен труп мужчины, сообщает
По факту убийства подозревается 26-летний местный житель. В отношении него возбуждено уголовное дело, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Обвинение ему предъявлено.
Следком сообщает, что вечером 4 мая обвиняемый,
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, проводятся следственные действия и