В Туапсинском районе задержали пьяного водителя, сбившего подростков и скрывшегося с места ДТП

Около полуночи в дежурную часть ОМВД России по Туапсинскому району поступило сообщение о том, что неизвестный водитель на неустановленном автомобиле сбил трех несовершеннолетних пешеходов и скрылся с места ДТП.

На место выехали следственно-оперативная группа и наряд ДПС. В ходе осмотра места происшествия и опроса потерпевших стало известно, что ДТП произошло около 20 часов 30 минут в селе Кривенковское на улице Спорной. По предварительным данным, водитель двигался с большой скоростью. Подростки стояли у края проезжей части, у силового железного ограждения, когда их сбил автомобиль. После ДТП травмированные пешеходы 13−15 лет были обследованы в медучреждении. Им назначено амбулаторное лечение.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники ДПС установили автомобиль, сбивший подростков, а также личность водителя. 26-летний житель города Туапсе был задержан и доставлен в отдел полиции. Результат медицинского освидетельствования показал, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.