Двухлетняя девочка выпала из окна в Волгоградской области

С травмой головы и гематомами девочку госпитализировали в одну из больниц в Волгограде. Это второй случай падения детей.

Напомним, 1 мая в Дзержинском районе, на улице Краснополянской двухлетний мальчик выпал из окна, пытаясь опереться на москитную сетку.