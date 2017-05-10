Двухлетняя девочка выпала из окна в Волгоградской области
Двухлетняя девочка выпала из окна одноэтажного дома в селе Горная Пролейка Дубовского района Волгоградской области, сообщает ВДТВ со ссылкой на ГУ МВД по Волгоградской области.
Двухлетняя девочка выпала из окна одноэтажного дома в селе Горная Пролейка Дубовского района Волгоградской области, сообщает ВДТВ со ссылкой на ГУ МВД по Волгоградской области.
С травмой головы и гематомами девочку госпитализировали в одну из больниц в Волгограде. Это второй случай падения детей.
Напомним, 1 мая в Дзержинском районе, на улице Краснополянской двухлетний мальчик выпал из окна, пытаясь опереться на москитную сетку.