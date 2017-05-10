На Южном Урале фура без тормозов протаранила автобус

9 мая 2017 года в 10 километрах от города Сим на трассе М5 «Урал» (граница Челябинской области и Башкортостана) фура протаранила пассажирский микроавтобус, передает «Уралинформбюро».

По словам свидетелей аварии, у большегруза с казахскими номерами отказали тормоза и он протаранил попутный микроавтобус. Погибших нет. Водителя общественного транспорта зажало в кабине, выбраться ему помогли спасатели. Сейчас он находится в больнице.

Из-за столкновения на трассе образовалась большая пробка.

Официальной информации от УГИБДД пока нет.