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12:13 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

На Южном Урале фура без тормозов протаранила автобус

На трассе М5.

9 мая 2017 года в 10 километрах от города Сим на трассе М5 «Урал» (граница Челябинской области и Башкортостана) фура протаранила пассажирский микроавтобус, передает «Уралинформбюро».

По словам свидетелей аварии, у большегруза с казахскими номерами отказали тормоза и он протаранил попутный микроавтобус. Погибших нет. Водителя общественного транспорта зажало в кабине, выбраться ему помогли спасатели. Сейчас он находится в больнице.

Из-за столкновения на трассе образовалась большая пробка.

Официальной информации от УГИБДД пока нет.

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