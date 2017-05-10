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12:14 (мск), источник: Интерфакс

Действия коллекторов, угрожавших жительнице Нижнего Тагила из-за долга отчима, будут расследовать в рамках уголовного дела

Екатеринбург. 10 мая. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — По требованию прокуратуры в Нижнем Тагиле возбуждено уголовное дело в связи с действиями коллекторов, угрожавших местной жительнице, сообщается на сайте Генпрокуратуры России в среду.

Установлено, что отчим жительницы Нижнего Тагила в марте 2016 года заключил договор с микрофинансовой организацией на 35 тыс. рублей. По договору мужчина обязался за год вернуть организации более 80 тыс. рублей. С марта по апрель прошлого года отчим выплатил более 11 тыс. рублей, а с мая выплаты прекратил.

По данным прокуратуры, после очередного пропуска срока выплаты в апреле 2017 года девушке и ее матери по телефону стали угрожать убийством и избиением. Постоянные звонки с угрозами и оскорблениями были и ночью, что нарушило отдых и спокойствие семьи, говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы).

Как сообщалось, в середине апреля прокуратура начала проверку по сообщениям средств массовой информации о незаконной деятельности сотрудников коллекторской организации, которые угрожали девушке по телефону из-за долга отчима.

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