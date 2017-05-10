В Башкирии загорелась мансарда частного дома

Пламя на мансардном этаже частной постройки по улице Хусни Карима в городе Дюртюли вспыхнуло в девятом часу утра 10 мая. К месту происшествия очевидцы вызвали спасателей.

Два пожарных расчета и пять огнеборцев тушили пожар более получаса. К счастью, ЧП обошлось без погибших и пострадавших.