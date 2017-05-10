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12:09 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии загорелась мансарда частного дома

Спасатели заливали огонь более получаса.

Пламя на мансардном этаже частной постройки по улице Хусни Карима в городе Дюртюли вспыхнуло в девятом часу утра 10 мая. К месту происшествия очевидцы вызвали спасателей.

Два пожарных расчета и пять огнеборцев тушили пожар более получаса. К счастью, ЧП обошлось без погибших и пострадавших.

— Подвоз воды организован «Дюртюли-Водоканал». В настоящее время проводится проверка по факту данного пожара. Причины возгорания выясняются, — уточнили в пресс-службе ФГКУ «26 ОФПС по РБ».

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