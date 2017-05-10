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12:15 (мск), источник: АиФ Крым

Уголовное дело в отношении экс-главы Керчи отправили в суд

Бывший глава администрации Керчи обвиняется в получении взятки в размере 50 тыс долл (3,2 млн руб).

Следственный комитет России по Крыму завершил расследование уголовного дела по факту получения взятки в размере 50 тыс долл (около 3,2 млн руб) экс-главой администрации Керчи Сергеем Писаревым, передает пресс-служба ведомства.

«Следователями была собрана достаточная доказательственная база, подтверждающая причастность обвиняемого к совершению преступления. В связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу», — уточнили в пресс-службе.

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