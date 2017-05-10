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16:30 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Школьник «заминировал» петербургское метро в День Победы

Подросток заявил, что у станции «Проспект Большевиков» заложена бомба.

В Петербурге подросток в День Победы «заминировал» городское метро, передает информагентство Nation News.

Школьник позвонил по телефону в службу «112» в 17.00 9 мая и заявил, что вблизи станции «Проспект Большевиков» заложена бомба. Сотрудники правоохранительных органов установили, что номер, с которого поступил звонок, зарегистрирован не женщину 1986 года рождения.

Стражи порядка выехали на место происшествия и осмотрели вестибюль самой станции с прилегающей к ней территорией. В ходе проверки полицейские не обнаружили никаких взрывоопасных веществ.

По факту ложного сообщения об акте терроризма ведется проверка.

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