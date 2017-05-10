Заключённый обманул в Омске шесть бабушек по схеме «ваш сын сбил человека» и стал миллионером

На минувшей неделе, 3 мая, Центральный районный суд вынес приговор А. Н. Маркину, который обманул шесть пенсионерок из Омска. При этом сам мошенник сидел за другое преступление в Ханты-Мансийском округе — в исправительной колонии строгого режима № 11 в Сургуте.

Как уточняет Центральный райсуд, мошенничества были совершены в период со 2 июля по 5 ноября 2015 года. За эти четыре месяца Маркин разбогател более чем на миллион рублей.

У осуждённого был при себе сотовый телефон. По нему Маркин случайно набирал омские городские номера. Если попадал на пенсионерку, то, изменяя голос, представлялся полицейским или следователем и сообщал жертве, будто её родственник совершил преступление. Затем требовал выкуп за освобождение виновника от ответственности. Доверчивые бабушки передавали деньги родственникам и знакомым Маркина, а те, не подозревая о планах сидельца, перечисляли деньги на указанные им счета.

Центральный райсуд Омска приговорил Маркина к шести годам колонии строгого режима. Что касается сургутской колонии № 11, где режим оказался недостаточно строгим, то в адрес её руководства вынесли частное постановление.