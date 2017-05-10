Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Полуфинал «Евровидения-2017» проходит в полупустом зале
Западные СМИ: Парад Победы показал "мировую изоляцию" России
В Москве построят 49 станций метро за три года
Реакция одноклассников на протез 7-летней девочки растрогала соцсети
Ее не узнать: в Сети появилось «домашнее» фото Пелагеи
От «Комбата» до Рейхстага: фотокадры Великой Отечественной10 знаменитых фотографий, снятых очевидцами
Мария Кожевникова сыграла мстительницу в сериале: первые кадры
Юлия Пересильд снялась в хорроре в главной роли: первые кадры
После сноса хрущевок население Москвы вырастет
В Москве построят 49 станций метро за три года
Участники "Евровидения" устроили плагиат номера Лазарева - СМИ
СМИ: Сердючка вместо Крыма в ролике к Евровидению
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
48-летняя Светлана Бондарчук показала фигуру в купальнике (фото)
Теракт в ДНР: совершено покушение на главу республики – СМИ
СМИ: Сердючка вместо Крыма в ролике к Евровидению
Необычные дорожные знаки: попробуйте угадать назначение
Начинающие водители становятся менее опасными
Фоторепортажи
8Дебаты Макрона и Ле Пен
2472-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне
12Принц Филипп прекратит исполнять королевские обязанности с осени
8На Фестивале булочек отпраздновали день рождения Будды
13:51 (мск), источник: Om1.ru

Заключённый обманул в Омске шесть бабушек по схеме «ваш сын сбил человека» и стал миллионером

Телефонный мошенник «проворачивал дела», отбывая срок в Сургуте. Руководство колонии, где сидит новоиспечённый миллионер, понесёт ответственность за то, что ему в руки попал телефон.

На минувшей неделе, 3 мая, Центральный районный суд вынес приговор А. Н. Маркину, который обманул шесть пенсионерок из Омска. При этом сам мошенник сидел за другое преступление в Ханты-Мансийском округе — в исправительной колонии строгого режима № 11 в Сургуте.

Как уточняет Центральный райсуд, мошенничества были совершены в период со 2 июля по 5 ноября 2015 года. За эти четыре месяца Маркин разбогател более чем на миллион рублей.

У осуждённого был при себе сотовый телефон. По нему Маркин случайно набирал омские городские номера. Если попадал на пенсионерку, то, изменяя голос, представлялся полицейским или следователем и сообщал жертве, будто её родственник совершил преступление. Затем требовал выкуп за освобождение виновника от ответственности. Доверчивые бабушки передавали деньги родственникам и знакомым Маркина, а те, не подозревая о планах сидельца, перечисляли деньги на указанные им счета.

Центральный райсуд Омска приговорил Маркина к шести годам колонии строгого режима. Что касается сургутской колонии № 11, где режим оказался недостаточно строгим, то в адрес её руководства вынесли частное постановление.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Жители Омска просят строить мечеть где угодно, только не у «Меги»
Мизулина раскритиковала налог на малодетность в России
Белый дом сообщил о встрече Лаврова с Трампом в среду
СМИ рассказали об отправке российской артиллерии в Сирию
В финал «Евровидения» прошли 10 участников первого полуфинала
Малкин или Овечкин: кто усилит сборную России на ЧМХ-2017
ФСБ прокомментировала процедуру контроля на рейсах из Белоруссии
SpaceX провела первые испытания ракеты тяжелого класса
Спорт
«Ювентус» во второй раз обыграл «Монако» в полуфинале ЛЧ Итальянский клуб в девятый раз вышел в финал главного еврокубка, в котором до сих пор побеждал лишь дважды
Авто
Импортные автомобили в СССР: модели Польши и ГДР Микроавтобусы, фургоны, социалистические BMW и другие представители Польши и ГДР в автопарке СССР
Hi-Tech
Юристы: Россия стала первой страной в мире, где начались блокировки смартфонов из Aliexpress Hi-Tech Mail.Ru пытается разобраться в ситуации с российской таможней и смартфонами Xiaomi: кто прав и что делать
Кино
Мария Кожевникова сыграла мстительницу в сериале: первые кадры Популярная российская актриса исполнила главную роль в новом историческом детективе НТВ «Казнить нельзя помиловать»
Недвижимость
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Новый вид жилья вытеснил комнаты с рынка Петербурга
Сбербанк ввел скидки на ипотечные кредиты
Проживание в российских отелях подорожает
Леди
17 жестоких и правдивых цитат о женщинах на войне Это воспоминания о настоящей жизни на фронте
Дети
Макияж 10-летней дочки Глюк'оZы вызвал споры в соцсетях (фото) Певица отпраздновала с Лидией её юбилей.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь