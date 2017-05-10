Ростовская область: Предполагаемые похитители трёхлетнего малыша арестованы

Мальчик пропал средь бела дня 7 мая в Морозовске. По информации очевидцев и родных малыша, ребёнка на одной из улиц города украли мужчина и женщина, посадили его в машину с госномерами Волгоградского региона и скрылись. Инцидент лёг в основу уголовного дела по ст.126 УК РФ «Похищение несовершеннолетнего, совершенное группой лиц».

Малыша более суток искали самые опытные сыщики, волонтеры, в том числе, в соседних с Ростовской областью районах, были отработаны все возможные мотивы преступления. Жизни и здоровью ребёнка, к счастью, ничто не угрожает. Мальчика вернули родителям.

Следователи продолжают допрос предполагаемых похитителей. В администрации Волгоградской области сообщили, что в регионе будет также проведено ведомственное расследование произошедшего. Также правоохранители окажут содействие коллегам в расследовании инцидента. Кроме того, будет проведена внеплановая проверка условий пребывания детей в замещающих семьях.

По некоторым сведениям, супруги из Волгоградской области хотели взять ребенка на воспитание, хотя семья является многодетной.