В Новороссийске в перевернувшемся грузовике погиб водитель
В Восточном районе Новороссийска на улице Мефодиевская около 3:20 ночи произошло смертельное ДТП.
В Восточном районе Новороссийска на улице Мефодиевская около 3:20 ночи произошло смертельное ДТП.
По предварительным данным, водитель грузового автомобиля Mercedes с полуприцепом не выбрал безопасную скорость движения и не справился с управлением. На сложном повороте грузовик опрокинулся и врезался в опору моста.
В результате происшествия 61-летний водитель скончался на месте, сообщили ГТРК «Кубань» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.