В Новороссийске в перевернувшемся грузовике погиб водитель

По предварительным данным, водитель грузового автомобиля Mercedes с полуприцепом не выбрал безопасную скорость движения и не справился с управлением. На сложном повороте грузовик опрокинулся и врезался в опору моста.

В результате происшествия 61-летний водитель скончался на месте, сообщили ГТРК «Кубань» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.