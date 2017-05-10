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15:14 (мск), источник: Вести - Калининград

Молодой калининградец с пистолетом в руках ограбил аптеку

Калининградские полицейские раскрыли разбойное нападение на аптеку. Преступление было совершено рано утром 2 мая на улице Артиллерийской.

Тогда злоумышленник схватил фармацевта за руку, и, угрожая предметом похожим на пистолет, потребовал деньги. Девушка выложили из кассы 5000 рублей. Получив желаемое налетчик скрылся.

Как сообщили в пресс-службе регионального Управления МВД, по подозрению в совершении преступления задержан 19-летний местный житель.

«Молодой человек задержан и помещен в изолятор временного содержания. При обыске в квартире по месту жительства задержанного полицейские обнаружили и изъяли предполагаемое орудие совершение преступления — пневматический пистолет», — пояснили в ведомства.

Ранее подозреваемый был неоднократно судим за кражи, а также за угон.

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