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15:57 (мск), источник: Клопс.ru

В Калининграде умер девятилетний мальчик, СК проводит проверку

В субботу, 6 мая, на ул. Мариупольской в калининграде умер 9-летний мальчик. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в экстренных службах региона.

Источник: Клопс.ru

Медиков около 18:30 вызвала мать ребёнка. Прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть. По данным собеседника, сын женщины был инвалидом детства. Он страдал серьёзными заболеваниями, в том числе ДЦП и кахексией — крайней степенью истощения организма.

Информацию подтвердили в СУ СК по Калининградской области. Сейчас в ведомстве проводят проверку.

«Назначено судебно-медицинское исследование тела ребёнка для установления точной причины его смерти. Процессуальное решение будет принято по результатам проверки», — заявила старший помощник руководителя управления Наталья Гацко.

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