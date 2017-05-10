В Калининграде умер девятилетний мальчик, СК проводит проверку

Медиков около 18:30 вызвала мать ребёнка. Прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть. По данным собеседника, сын женщины был инвалидом детства. Он страдал серьёзными заболеваниями, в том числе ДЦП и кахексией — крайней степенью истощения организма.

Информацию подтвердили в СУ СК по Калининградской области. Сейчас в ведомстве проводят проверку.