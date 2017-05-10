В Калининграде умер девятилетний мальчик, СК проводит проверку
В субботу, 6 мая, на ул. Мариупольской в калининграде умер 9-летний мальчик. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в экстренных службах региона.
В субботу, 6 мая, на ул. Мариупольской в калининграде умер 9-летний мальчик. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в экстренных службах региона.
Медиков около 18:30 вызвала мать ребёнка. Прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть. По данным собеседника, сын женщины был инвалидом детства. Он страдал серьёзными заболеваниями, в том числе ДЦП и кахексией — крайней степенью истощения организма.
Информацию подтвердили в СУ СК по Калининградской области. Сейчас в ведомстве проводят проверку.
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