В Иркутске двое мужчин угрожали работнику кафе заряженным пистолетом
В Иркутске два молодых человека угрожали работникам кафе пистолетом.
В Иркутске два молодых человека угрожали работникам кафе пистолетом.
В Иркутске два молодых человека угрожали работникам кафе пистолетом. Как 10 мая 2017 года сообщила
Получив приметы нападавших, правоохранители начали поиск нарушителей. Спустя 3 минуты на парковке возле кафе сотрудники ОВО обнаружили в машине двух мужчин, у одного из которых при себе находился пистолет барабанного типа, снаряженный семью патронами. Молодые люди в возрасте от 26 до 28 лет были доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства и принятия правового решения.