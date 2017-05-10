В Иркутске двое мужчин угрожали работнику кафе заряженным пистолетом

В Иркутске два молодых человека угрожали работникам кафе пистолетом. Как 10 мая 2017 года сообщила пресс-служба Управления Росгвардии по Иркутской области, сигнал тревоги накануне поступил из кафе «Соломон», расположенном в микрорайоне Первомайский. Прибывшие на место происшествия сотрудники Рогвардии выяснили, что двое посетителей угрожали администратору кафе предметом похожим на пистолет, после чего скрылись.

Получив приметы нападавших, правоохранители начали поиск нарушителей. Спустя 3 минуты на парковке возле кафе сотрудники ОВО обнаружили в машине двух мужчин, у одного из которых при себе находился пистолет барабанного типа, снаряженный семью патронами. Молодые люди в возрасте от 26 до 28 лет были доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства и принятия правового решения.