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13:16 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Березниках спасли подростка, за которым гнались сверстники с ножом

Сотрудники охранного предприятия задержали четырёх несовершеннолетних парней и передали их полиции.

Сотрудники охранного агентства в Березниках спасли подростка, который забежал в местный ЦУМ с криками «Помогите, меня хотят убить». Администратор магазина сразу же вызвал сотрудников одного из частных охранных агентств.

Они прибыли в магазин и задержали четырёх подростков, забрав нож у одного из парней. Ребят передали в местный отдел полиции.

В ГУ МВД России по Пермскому краю подтвердили данный факт. Сейчас местная полиция проводит проверку.

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