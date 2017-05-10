В Березниках спасли подростка, за которым гнались сверстники с ножом

Сотрудники охранного агентства в Березниках спасли подростка, который забежал в местный ЦУМ с криками «Помогите, меня хотят убить». Администратор магазина сразу же вызвал сотрудников одного из частных охранных агентств.

Они прибыли в магазин и задержали четырёх подростков, забрав нож у одного из парней. Ребят передали в местный отдел полиции.

В ГУ МВД России по Пермскому краю подтвердили данный факт. Сейчас местная полиция проводит проверку.