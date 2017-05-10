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13:13 (мск), источник: Новости Перми

Зоозащитница Николаева погибла, врезавшись на машине в ограждение моста

ГИБДД опубликовала официальную предварительную версию обстоятельств ДТП, которое случилось 8 мая в 20:25 на коммунальном мосту. В этой аварии погибла хозяйка приюта «Кошкин дом» Анна Николаева.

Первоначально была информация от очевидцев, что на мосту произошло столкновение четырех автомобилей: двух отечественных и двух иномарок. Однако в ГИБДД сообщают лишь об одном автомобиле — «Лада Ларгус», которым управляла женщина-водитель 1973 года рождения.

При движении по мосту через Каму со стороны ул. Окулова в направлении ул. Б. Революции в районе десятой световой опоры, водительница «по предварительным данным, не справилась с управлением и допустила наезд на ограждение», в результате чего получила смертельную травму. Погибшей оказалась владелица приюта «Кошкин дом» Анна Николаева.

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