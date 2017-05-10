Зоозащитница Николаева погибла, врезавшись на машине в ограждение моста

Первоначально была информация от очевидцев, что на мосту произошло столкновение четырех автомобилей: двух отечественных и двух иномарок. Однако в ГИБДД сообщают лишь об одном автомобиле — «Лада Ларгус», которым управляла женщина-водитель 1973 года рождения.



При движении по мосту через Каму со стороны ул. Окулова в направлении ул. Б. Революции в районе десятой световой опоры, водительница «по предварительным данным, не справилась с управлением и допустила наезд на ограждение», в результате чего получила смертельную травму. Погибшей оказалась владелица приюта «Кошкин дом» Анна Николаева.