Появились подробности смертельного ДТП под Нижнекамском

Как стало известно, на 74-м километре трассы Чистополь — Нижнекамск 21-летний водитель автомобиля «Лада Калина», совершая обгон, не убедился в безопасности маневра, выехал на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулся с «Фольксвагеном Пассат». От удара иномарку отбросило на пассажирский автобус «Хайгер», в котором ехали четыре пассажира.

Напомним, как сообщало ранее ИА «Татар-информ», на месте аварии погибли 32-летний водитель «Фольксвагена» и его 30-летний пассажир. Также, по данным источника, от полученных травм скончалась 22-летняя пассажирка «Фольксвагена». Водитель «Лады» находится в больнице в тяжелом состоянии. Он получил множественные переломы, в том числе основания черепа.

На место выезжали пожарные отдельного поста из Сухарево, сотрудники ГИБДД и медики.