Машинист экскаватора задавил помощника ковшом в Новосибирской области, сообщает пресс-служба прокуратуры по НСО.

Инцидент случился 22 мая 2013 года в Колыванском угольном разрезе ЗАО «Сибирский Антрацит». 30-летний машинист Дмитрий Сеслер, выполняя работы на разрезе, не проверил местонахождение помощника машиниста экскаватора, запустил двигатель и поднял ковш машины, а затем повернул его на 180 градусов. .

Помощника машиниста зацепило аварийной лестницей экскаватора и протащило между верхней частью траков гусениц и платформой. От полученных травм мужчина скончался в отделении реанимации ГБУЗ Новосибирской области «Искитимская центральная городская больница».

Сеслер признал полностью вину в предъявленном обвинении. Мужчину обвиняют в совершении преступления по ч.2. ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).