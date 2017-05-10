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13:08 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Следствие передало в суд дело прикамской ОПГ о торговле людьми

ПЕРМЬ, 10 мая, ФедералПресс. В прикамском городе Чайковском перед судом предстанут шесть участников организованной преступной группы, сообщают в СУ СКР по Пермскому краю.

Участников ОПГ обвиняют в преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 127.1 УК РФ (торговля людьми с перемещением потерпевших через границу РФ, совершенные организованной группой).

По версии следствия, обвиняемые — мужчины и женщины в возрасте от 27 до 42 лет, проживающие в Пермском крае и Челябинской области — действовали с 2013 по 2016 год. Они знакомились с молодыми женщинами и вводили их в заблуждение, рассказывая о возможности быстрого заработка без материальных и интеллектуальных затрат за пределами России. Легендой служила возможность зарабатывать услугами по стимулированию спроса посетителей ресторанов, ночных клубов и иных увеселительных заведений. В действительности потерпевшие, оказавшись на территории иностранного государства, принуждались там к оказанию услуг сексуального характера, уточнили в пресс-службе пермского краевого СУ СКР. За каждую женщину участники ОПГ получали денежное вознаграждение в размере порядка одного млн рублей.

В настоящее время в суде рассматривается уголовное дело в отношении 42-летней организатора и руководителя преступной группы, выделенное в отдельное производство в связи с признанием ею своей вины и заключением досудебного соглашения о сотрудничестве.

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