Заключенный из Ростовской области представлялся полицейским и вымогал деньги
Заключенного ИК-2 Ростовской области и его подельника будут судить за серию мошенничеств, в результате которых пострадали жители Ставропольского края, сообщает
Заключенного ИК-2 Ростовской области и его подельника будут судить за серию мошенничеств, в результате которых пострадали жители Ставропольского края, сообщает
Предварительное следствие установило, что заключенный колонии Ростовской области звонил по мобильному телефону жителям Ставропольского края, представляясь сотрудником полиции, он просил деньги взамен на освобождение от уголовной ответственности их родственников. Информацию о тех, кому стоило звонить, заключенному предоставлял подельник — второй обвиняемый.
Отметим, что в результате преступных действий обвиняемых жителям Ставропольского края причинен материальный вред на сумму 140 тысяч рублей.