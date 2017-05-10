Обвиняемого в мошенничестве депутата Туапсинского горсовета перевели под домашний арест
Фигуранта дела о хищениях на Туапсинском НПЗ депутата районного горсовета Александра Фириченко выпустили из СИЗО.
Фигуранта дела о хищениях на Туапсинском НПЗ депутата районного горсовета Александра Фириченко выпустили из СИЗО.
Краснодарский краевой суд перевел под домашний арест депутата Туапсинского горсовета,
«Суд счел необоснованными доводы следствия о необходимости продления срока ареста депутата, который уже провел в СИЗО полтора года. Кроме того, суд указал на то, что деяния, в которых СКР обвиняет господина Фириченко, относятся к сфере предпринимательства, что не предусматривает заключения под стражу», — сообщает «Коммерсантъ».
Как сообщали Юга.ру, по версии следствия, Фириченко совместно с бывшим
Вторым фигурантом дела о хищениях является