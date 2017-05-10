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13:38 (мск), источник: ЮГА.ру

Обвиняемого в мошенничестве депутата Туапсинского горсовета перевели под домашний арест

Фигуранта дела о хищениях на Туапсинском НПЗ депутата районного горсовета Александра Фириченко выпустили из СИЗО.

Краснодарский краевой суд перевел под домашний арест депутата Туапсинского горсовета, экс-директора группы компаний «Все люди равны» Александра Фириченко, который обвинялся в махинациях при заключении Туапсинским НПЗ договоров аренды территории и помещений, что причинило владельцу предприятия — «Роснефти» — ущерб на общую сумму 501,4 млн рублей.

«Суд счел необоснованными доводы следствия о необходимости продления срока ареста депутата, который уже провел в СИЗО полтора года. Кроме того, суд указал на то, что деяния, в которых СКР обвиняет господина Фириченко, относятся к сфере предпринимательства, что не предусматривает заключения под стражу», — сообщает «Коммерсантъ».

Как сообщали Юга.ру, по версии следствия, Фириченко совместно с бывшим вице-президентом НК «Роснефть» Андреем Вотиновым совершил ряд махинаций при заключении Туапсинским НПЗ договоров аренды территории и помещений. Дело по двум эпизодам особо крупного мошенничества возбудили в декабре 2015 года. Тогда правоохранители оценивали ущерб в 113,8 млн рублей и 128,3 млн рублей, во время следствия цифры выросли до 156,9 млн рублей и 344,5 млн рублей. Мужчину арестовали в декабре 2015 года.

Вторым фигурантом дела о хищениях является экс-гендиректор ООО «РН-Туапсинский НПЗ» Андрей Вотинов. По версии следователей, Вотинов действовал в сговоре с Фириченко и еще несколькими неустановленными лицами.

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