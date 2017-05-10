В Волгоградской области задержали налётчика на закусочную

Женщина сообщила, что несколько часов назад в принадлежащий ей павильон ворвался неизвестный мужчина, где нанеся ей несколько ударов по лицу, связал ее и, угрожая пневматическим пистолетом, похитил выручку в сумме 4 тысячи рублей и телевизор. После этого, забрав ключи от принадлежащей ей автомашины, скрылся на ней с места преступления.

Вскоре преступник был задержан. Им оказался 29-летний ранее судимый за кражу неработающий местный житель.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 162 УК РФ — «Разбой». Санкция данной статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.