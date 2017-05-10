СК в Приангарье начал доследственную проверку по факту поставки в детсад кураги с плесенью

Следователями СКР в Иркутской области начата доследственная проверка по факту поставки в детский сад Саянска некачественных сухофруктов. Возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

Накануне по сообщениям из средств массовой информации следственным органам СК РФ по Иркутской области стало известно, что в один из детских садов Саянска были поставлены некачественные сухофрукты. В кураге якобы была обнаружена плесень и частицы вещества серого цвета. Однако, в ходе исследований специалистами ФГБУ «Иркутская межобластастная ветеринарная лаборатория» Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору установлено, что данное вещество не представляет угрозы для жизни и не является ядом.

«Сухофрукты направлены на химическую экспертизу», — отметили в ведомстве.

В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленный на выяснение всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.